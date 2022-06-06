Экс-председатель правления «Спурт Банка» вновь предстанет перед судом за злоупотребление полномочиями

Ранее женщину уже признавали виновной в злоупотреблении полномочиями и фальсификации финансовых документов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани завершено расследование уголовного дела в отношении экс-председателя правления «Спурт Банка» Евгении Даутовой, обвиняемой в злоупотреблении полномочиями. В ближайшее время она предстанет перед Вахитовском районным судом.

По версии следствия, с сентября 2013 года по март 2017 года обвиняемая злоупотребляла полномочиями при выдаче необеспеченных кредитов себе и 11 аффилированным организациям. Таким образом она нанесла банку ущерб на общую сумму более 890 миллионов рублей.

Свою вину Евгения Даутова признала частично. Арестовано имущество юридического лица, бенефициаром которого она является.

- Ранее суд признал женщину виновной в злоупотреблении полномочиями и фальсификации финансовых документов, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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