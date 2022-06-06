В Марий Эл пьяный водитель на скорости съехал в кювет и опрокинул авто

ДТП произошло на 29 километре дороги «Одобеляк – Куженер – Параньга». Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около часа дня в воскресенье, 5 июня, на 29 километре дороги «Одобеляк – Куженер – Параньга» Параньгинского района автомобиль «ВАЗ» на скорости съехал в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, 42-летний мужчина, находившийся за рулем легковушки, был пьян и не справился с управлением. Более того, у него нет водительских прав, сообщают в Госавтоинспекции Марий Эл.

В итоге водитель «ВАЗа» получил травмы и был госпитализирован.

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