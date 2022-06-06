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Общество6 июня 2022 6:54

Решение о строительстве в Татарстане дороги-дублера Оренбургского тракта примут в течение года

Сейчас проект находится на стадии согласования
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Согласно концепции, дорога должна примыкать к трассе М12.

Согласно концепции, дорога должна примыкать к трассе М12.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Проект строительства в Татарстане дороги-дублера Оренбургского тракта находится на согласование. Окончательное решение по поводу ее создания будет принято в течение года, заявил глава Лаишевского района Ильдус Зарипов в ходе программы «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым».

Согласно концепции, дублер должен пройти от большой казанской дороги мимо поселка Усады и села Столбище с поворотом у села Песчаные Ковали и в итоге примкнуть к трассе М12.

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