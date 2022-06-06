В Набережных Челнах врачи удалили пенсионерке опухоль с головы и скрыли дефект кожей с плеча

Операция прошла хорошо, кожный трансплантат прижился. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

85-летняя жительница Набережных Челнов мучилась от большой опухоли кожи на затылке около 20 лет. В конце концов она решила обратиться за помощью к врачам Больницы скорой медицинской помощи. Однако просто удалить образование было невозможно, так как оно вросло настолько, что операция оставила бы дефект и оголила кости черепа.

За операцию взялись хирург-онколог Ростислав Сагеев и хирурги-комбустиологи Олег Липатов и Олеся Кулагина. Она решили скрыть образовавшийся после удаления 10-сантиметров опухоли дефект кожей, пересаженной с плеча пациентки.

- Нужно было добиться точного совпадения размеров пораженного участка и материала, взятого с плеча пациентки. Осложнялась работа тем, что количество такого необходимого материала крайне мало, он «живой» и нужно осторожно, практически не дыша, работать над каждым миллиметром, - говорят в Управлении здравоохранения города.

К счастью, операция прошла хорошо, кожный трансплантат прижился.

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