Фото: пресс-служба президента Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем русского языка и 223-й годовщиной со дня рождения поэта Александра Пушкина. Он выразил надежду на то, что татарстанцы отпразднуют этот день с пользой и пожелал им счастья, добра и благополучия.

В своей речи Минниханов также отметил, что русский язык является одним из важнейших мировых языков, который используется на только на России. Сейчас, по словам главы региона, русский язык нуждается в защите и активном продвижении.

- Особое значение деятельность по популяризации нашего общего языкового богатства приобретает в Год культурного наследия народов России, проводимый в целях сохранения этнокультурного многообразия и культурной самобытности всех этнических общностей нашей стран, - заметил он.

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