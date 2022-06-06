В Чистопольском районе утонул молодой человек

Тело было обнаружено в 20 метрах от берега на глубине трех метров.
Фото: МЧС Татарстана
Около 19:30 в воскресенье, 5 июня, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в реке Прость у села Змеево Чистопольского района утонул молодой человек. Прибывшие на место водолазы нашли его тело спустя три часа в 20 метрах от берега на глубине порядка трех метров.
Причина произошедшего устанавливается. По предварительным данным, 24-летнего парня охватили судороги, когда он купался, говорят в МЧС Татарстана.
Напомним, похожий случай произошел в конце прошлой недели в озере Богородское рядом с поселком Вишневка в Казани. По предварительным данным, в воде мужчину также охватили судороги.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Набережных Челнах мужчина прыгнул в воду с моста и утонул
Трагедия произошла вечером на набережной Габдуллы Тукая (подробности)
Из реки Орья в Марий Эл извлекли труп мужчины
Обстоятельства произошедшего устанавливаются (подробности)
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram