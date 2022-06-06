В Чистопольском районе утонул молодой человек

Тело было обнаружено в 20 метрах от берега на глубине трех метров. Фото: МЧС Татарстана

Около 19:30 в воскресенье, 5 июня, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в реке Прость у села Змеево Чистопольского района утонул молодой человек. Прибывшие на место водолазы нашли его тело спустя три часа в 20 метрах от берега на глубине порядка трех метров.

Причина произошедшего устанавливается. По предварительным данным, 24-летнего парня охватили судороги, когда он купался, говорят в МЧС Татарстана.

Напомним, похожий случай произошел в конце прошлой недели в озере Богородское рядом с поселком Вишневка в Казани. По предварительным данным, в воде мужчину также охватили судороги.

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