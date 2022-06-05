В Министерстве труда Татарстана назвали самые востребованные профессии

Каждому безработному в Татарстане готовы предложить шесть вакансий. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана назвало самые востребованные профессии на рынке труда республики. Оказалось, что больше всего вакансий предложено профессионалам рабочих специальностей.

Количество безработных в республике не уменьшается, хоть и число вакансий растет. Каждому безработному в Татарстане готовы предложить шесть вакансий. Наиболее востребованы специалисты рабочих профессий – монтажники, электрогазосварщики, электрики, рабочие всех строительных специальностей, а также в сфере транспорта, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова ИА «Татар-информ»

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