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Общество5 июня 2022 13:33

В Казани опустилась цена на бензин АИ-95 и дизельное топливо

Такие данные приводит Татарстанстат
Инзиля ШАКИРОВА
Средние цены на бензин АИ-92 и АИ-98 за неделю остались прежними.

Средние цены на бензин АИ-92 и АИ-98 за неделю остались прежними.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неделю с 20 по 27 мая в Татарстане подешевели марка бензина АИ-95 и дизельное топливо. Такие данные приводит Татарстанстат.

Сейчас литр АИ-95 стоит 49,3 рубля, а дизельное топливо подешевело на 6 копеек и его можно приобрести за 52,3 рубля. Средние цены на бензин АИ-92 и АИ-98 за неделю остались прежними. Литр бензина этих марок обходится автомобилистам в 45,9 и 59,2 рубля соответственно.

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