В Казани опустилась цена на бензин АИ-95 и дизельное топливо

Средние цены на бензин АИ-92 и АИ-98 за неделю остались прежними. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неделю с 20 по 27 мая в Татарстане подешевели марка бензина АИ-95 и дизельное топливо. Такие данные приводит Татарстанстат.

Сейчас литр АИ-95 стоит 49,3 рубля, а дизельное топливо подешевело на 6 копеек и его можно приобрести за 52,3 рубля. Средние цены на бензин АИ-92 и АИ-98 за неделю остались прежними. Литр бензина этих марок обходится автомобилистам в 45,9 и 59,2 рубля соответственно.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram