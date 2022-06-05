В Татарстане ожидаются грозы и тепло до +24 градусов

Максимальная температура днем составит от +19 до +24 градусов. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В понедельник, 6 июня, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, сообщает Гидрометцентр республики.

Ночью столбики термометров покажут от +9 до +14 градусов. Максимальная температура днем составит от +19 до +24 градусов.

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