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Общество5 июня 2022 14:35

В Татарстане ожидаются грозы и тепло до +24 градусов

Ночью столбики термометров поднимутся до +14 градусов
Инзиля ШАКИРОВА
Максимальная температура днем составит от +19 до +24 градусов.

Максимальная температура днем составит от +19 до +24 градусов.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В понедельник, 6 июня, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, сообщает Гидрометцентр республики.

Ночью столбики термометров покажут от +9 до +14 градусов. Максимальная температура днем составит от +19 до +24 градусов.

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