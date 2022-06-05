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Здоровье5 июня 2022 9:41

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 подтвердился у 110 человек

38 из них были госпитализированы в медучреждения
Инзиля ШАКИРОВА
На сегодняшний день 146 005 ранее зараженных татарстанцев выздоровели, 1 995 - скончались.

На сегодняшний день 146 005 ранее зараженных татарстанцев выздоровели, 1 995 - скончались.

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным на воскресенье, 5 июня, в Татарстане выявлено 150 647 случаев COVID-19, в том числе 110 - за минувшие сутки. Вместе с тем накануне в республике госпитализировали 38 зараженных и выписали 63 переболевших вирусом человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

На сегодняшний день 146 005 ранее зараженных татарстанцев выздоровели, 1 995 - скончались. Коллективный иммунитет местного населения коронавирусу за последнее время снизился до 27,6%.

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