В Казани открылся первый в городе семейный коворкинг

В коворкинг рекомендуется приходить с детьми от 1,5 до 6 лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Казани в культурном центре «Сайдаш» открылся первый в городе семейный коворкинг. Формат предполагает, что туда могут прийти родители с детьми. И пока мама или папа работает, проводит переговоры или встречу, ребенок находится на занятии со специалистом центра, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Проект пилотный, сообщил директор культурного центра «Сайдаш» Артур Мингазов. По его словам, сейчас важно понять аудиторию проекта, возраст детей, чтобы эффективно организовать работу педагога и комфортное пребывание родителей в центре.

В коворкинг рекомендуется приходить с детьми от 1,5 до 6 лет. Для того, чтобы воспользоваться семейным коворкингом, необходимо зарегистрироваться по телефону: (843) 272-11-72, сообщает пресс-служба культурного центра «Сайдаш».

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