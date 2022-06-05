В Казани провели эко-акцию на озере Глубоком

В субботу, 4 июня, в Казани экологи и волонтеры организовали акцию по очистке берега и дна озера Глубокое. Мероприятие приурочили ко Дню эколога, Всемирному дню окружающей среды и Международному дню очистки водоёмов, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов республики.

Совместными усилиями участники очистили 62 000 квадратных метров береговой территории и 7 000 квадратных метров под водой. Участие в акции приняли более 350 человек.

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