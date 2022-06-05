Хедлайнером Дня молодежи в Казани станет Niletto

Помимо концертной программы, для молодежи запланированы образовательные, творческие и спортивные мероприятия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Праздничную программу в честь Дня молодежи, 26 июня, в этом году организовывает федеральное ведомство Росмолодежь. В Казани фестиваль пройдет на территории экстрим-парка «УРАМ». В программе мероприятия – всероссийский фестиваль «Уличная классика» в рамках которого запущен грантовый конкурс с возможностью выиграть до 1,5 миллионов рублей на реализацию проекта.

Также в парке планируется организовать образовательные площадки, танцевальные баттлы, поэтический слэм, выступления стенд-ап комиков, стрит-арт фестиваль, работа интерактивных площадок, сообщает пресс служба Министерства по делам молодежи республики. Хедлайнером концертной программы станет Niletto, выступление которого запланировано на 17:30.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram