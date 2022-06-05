В Татарстане 9 июня изменится расписание электричек

Изменения связаны с назначением дополнительного поезда дальнего следования. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 9 июня, в Татарстане на один день изменится расписание двух пригородных поездов, следующих из Шемордана в Казань и из Казани в Вятские Поляны. Изменения связаны с назначением дополнительного поезда дальнего следования, сообщает миндортранс республики.

Так, поезд сообщением Шемордан — Казань отправится в 4:09, на 9 минут раньше обычного. Прибытие планируется в 6:30, на 6 минут раньше.

Поезд сообщением Казань — Вятские Поляны отправится в 5:56, на 8 минут раньше. Прибытие на станцию Вятские Поляны в 9:08.

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