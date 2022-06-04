Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье4 июня 2022 11:12

Коллективный иммунитет к COVID-19 в Татарстане снизился до 27,6%

За минувшие сутки вирус подтвердился у 111 местных жителей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
С начала пандемии в республике выявили 150 537 случаев болезни.

С начала пандемии в республике выявили 150 537 случаев болезни.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным на субботу, 4 июня, в Татарстане выявлено 150 537 случаев COVID-19, в том числе 111 - за минувшие сутки. Вместе с тем накануне в республике госпитализировали 37 зараженных и выписали 188 переболевших вирусом человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

На сегодняшний день 145 942 ранее зараженных татарстанцев выздоровели, 1 995 - скончались. Коллективный иммунитет местного населения коронавирусу за последнее время снизился до 27,6%.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram