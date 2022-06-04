Коллективный иммунитет к COVID-19 в Татарстане снизился до 27,6%

С начала пандемии в республике выявили 150 537 случаев болезни. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным на субботу, 4 июня, в Татарстане выявлено 150 537 случаев COVID-19, в том числе 111 - за минувшие сутки. Вместе с тем накануне в республике госпитализировали 37 зараженных и выписали 188 переболевших вирусом человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

На сегодняшний день 145 942 ранее зараженных татарстанцев выздоровели, 1 995 - скончались. Коллективный иммунитет местного населения коронавирусу за последнее время снизился до 27,6%.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram