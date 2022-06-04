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Происшествия4 июня 2022 13:00

В Казани спасатели помогли мужчинам застрявшим на лодке посреди реки

Из-за неисправности топливного насоса у них начал вытекать бензин
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Инцидент произошел на Казанке у Центра семьи «Казан».

Инцидент произошел на Казанке у Центра семьи «Казан».

Фото: МЧС Татарстана

Вечером в пятницу, 3 июня, двое 27-летних мужчин решили покататься на резиновой надувной лодки по реке Казанка у Центра семьи «Казан». В какой-то момент из-за неисправности топливного насоса у них начал вытекать бензин. Для того, чтобы вернуться на берег, горожанам потребовалась помощь спасателей.

Прибывшие на место спасатели отбуксировали лодку. Медицинская помощь мужчинам, находившимся в ней, не понадобилась, говорят в МЧС Татарстана.

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