В Казани спасатели помогли мужчинам застрявшим на лодке посреди реки

Инцидент произошел на Казанке у Центра семьи «Казан». Фото: МЧС Татарстана

Вечером в пятницу, 3 июня, двое 27-летних мужчин решили покататься на резиновой надувной лодки по реке Казанка у Центра семьи «Казан». В какой-то момент из-за неисправности топливного насоса у них начал вытекать бензин. Для того, чтобы вернуться на берег, горожанам потребовалась помощь спасателей.

Прибывшие на место спасатели отбуксировали лодку. Медицинская помощь мужчинам, находившимся в ней, не понадобилась, говорят в МЧС Татарстана.

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