По линии коммерческого строительства готовы 148 многоквартирных домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на субботу, 4 июня, годовой план по жилищному строительству в Татарстане выполнен на 60%. Строителями сданы 1,7 миллиона квадратных метров недвижимости, заявил в ходе совещания в Доме правительства республики первый замминистра строительства региона Алексей Фролов.

По его словам, по линии индивидуального жилого строительства готовы 7,8 тысячи домов, а по линии коммерческого строительства - 148 многоквартирных домов.

Отметим, что в 2022 году в рамках двух нацпроектов и одной госпрограммы в республике построят три школы в Сабинском, Кукморском и Тукаевском районах, совмещенному с детсадом школу в Мамадыше и детсад в Казани. В области здравоохранения по итогам года будет сдан 61 объект.

Также в регионе идет работа над 11 спортивными объектами (шестью крытыми футбольными манежами, четырьмя универсальные спортивные площадки и одна блочно-модульная лыжная база), пятью детскими оздоровительными лагерями и девятью зданиями Исполкома.

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