В Канаше росгвардейцы остановили девушку, которая собиралась спрыгнуть с моста

Прапорщик полиции Виталий Степанов и младший сержант полиции Максим Иванов. Фото: Росгвардия Чувашии

Росгвардейцы Виталий Степанов и Максим Иванов патрулировали улицы Канаша, когда заметили на пешеходом мосту через железнодорожные пути девушку. Она плакала и перелезала через перила.

Правоохранители незаметно подошли к незнакомке, которая уже готовилась прыгнуть с моста вниз, схватили ее за руки и вынудили отойти в безопасное место. Там они принялись успокаивать девушку и вызвали медиков.

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