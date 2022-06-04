В результате ДТП на улице Металлургическая в Набережных Челнах погиб мужчина

Со слов очевидцев, и Toyota, и Audi двигались на высокой скорости. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 22:30 в пятницу, 3 июня, на улице Металлургическая в Набережных Челнах столкнулись автомобили Toyota и Audi. В МВД Татарстана сообщают, что 33-летний водитель первой иномарки решил перестроиться в левый ряд для последующего разворота, но не уступил дорогу второму авто. Со слов очевидцев, обе машины двигались на высокой скорости.

От полученных в результате аварии травм водитель Toyota скончался на месте. Известно, что за два последних года его 17 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД.

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