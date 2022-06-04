В июне жителей Татарстана ждет дополнительный выходной день

Это связано с празднованием Дня России. Фото: Рамиль ГАЛИ

В Минтруда Татарстана напоминают что в июне жителей республики ждет дополнительный выходной день. В связи с тем, что День России в этом году выпадает на воскресенье, нерабочий день переносится на понедельник, 13 июня.

- Таким образом, при пятидневной рабочей неделе 11, 12 и 13 июня являются днями отдыха, - сообщают в ведомстве.

Напомним, в июле татарстанцев ждет Курбан-байрам. Согласно указу главы региона Рустама Минниханова, исламский праздник будет отмечаться 9 числа.

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