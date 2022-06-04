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Общество4 июня 2022 8:00

В Набережных Челнах пенсионеру с раком решили удалить желудок и сформировать новый из тонкой кишки

Врачи уверяют, что через год пациент перестанет замечать разницу
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Операция по удалению органа заняла четыре часа.

Операция по удалению органа заняла четыре часа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В набережночелинском филиале РКОД прооперировали 70-летнего мужчину, страдавшего от рака кардиального отдела желудка с переходом на пищевод. Несмотря на то, что это такое хирургическое вмешательство очень сложное, все прошло хорошо.

За четыре часа пенсионеру удалили желудок и нижнюю треть пищевода. Новый желудок врачи будут формировать из тонкой кишки пациента.

- Через год он даже не заметит разницы, - заявил врач-онколог медучреждения Онкодиспансера Николай Макаров.

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