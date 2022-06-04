В Набережных Челнах пенсионеру с раком решили удалить желудок и сформировать новый из тонкой кишки

Операция по удалению органа заняла четыре часа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В набережночелинском филиале РКОД прооперировали 70-летнего мужчину, страдавшего от рака кардиального отдела желудка с переходом на пищевод. Несмотря на то, что это такое хирургическое вмешательство очень сложное, все прошло хорошо.

За четыре часа пенсионеру удалили желудок и нижнюю треть пищевода. Новый желудок врачи будут формировать из тонкой кишки пациента.

- Через год он даже не заметит разницы, - заявил врач-онколог медучреждения Онкодиспансера Николай Макаров.

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