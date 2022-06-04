В казанском озере Богородское утонул молодой мужчина

Тело было обнаружено на глубине пяти метров в 30 метрах от берега. Фото: МЧС Татарстана

Днем в пятницу, 3 июня, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в озере Богородское рядом с поселком Вишневка в Казани утонул мужчина. Прибывшие на место водолазы обнаружили тело 28-летнего молодого человека на глубине пяти метров в 30 метрах от берега.

В МЧС Татарстана предполагают, что из-за перепада температур воздуха и воды парня охватили судороги, во время которых человек, как правило, не может позвать на помощь.

- Купание в непрогретой воде опасно не только судорогами. Когда, нагревшись на солнце, человек резко погружается в ледяную воду, может произойти остановка сердца или сухое утопление – когда из-за рефлекторного спазма, вызванного перепадом температур, происходит остановка дыхания, - замечают в ведомстве.

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