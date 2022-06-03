В УФНС Татарстана прошли публичные слушания по внедрению института Единого налогового счета

Фото: УФНС Татарстана

3 июня в УФНС Татарстана под председательством его руководителя Марата Сафиуллина проведены публичные слушания по вопросу внедрения с 1 января 2023 года института Единого налогового счета. В них приняли участие председатель Комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин, начальник управления экономики, финансов и распоряжения государственным имуществом аппарата Кабмина республики Татарстан Ренат Гайнутдинов, представители региональных органов власти, более 100 представителей бизнес-сообщества, в том числе участники пилотного проекта Единого налогового платежа. К совещанию в режиме ВКС были также подключены все площадки территориальных налоговых органов республики.

Открывая мероприятие, руководитель Управления Марат Сафиуллин подчеркнул, что предпосылками внедрения ЕНС являются трехлетний положительный опыт использования единого налогового платежа физическими лицами, потребность налогоплательщиков в простоте и понятности состояния расчетов с бюджетом, а также имеющийся международный опыт.

- Внедрение Единого налогового счета позволит создать для налогоплательщиков более комфортные условия для исполнения обязанности по уплате налогов, сократить издержки субъектов, участвующих в расчетно-кассовых операциях, исключить применение налоговыми органами избыточных обеспечительных мер взыскания, - отметил в своем докладе руководитель УФНС России по Республике Татарстан Марат Сафиуллин.

По словам Якунина, Единый налоговый счет позволит налогоплательщикам упростить механизм исполнения обязанности по уплате налогов, т.к. все подлежащие уплате и уплаченные с использованием единого налогового платежа налоги для каждого налогоплательщика консолидируются в единое сальдо расчетов с бюджетом.

Заместитель руководителя УФНС России по Республике Татарстан Олеся Кузьмина в своем выступлении отметила преимущества нового института: один срок уплаты для всех налогов, единый порядок распределения денежных средств со счета должника, оплата с помощью всего двух реквизитов, сокращенный срок возврата переплаты до 1 дня. Формирование единого сальдо расчетов с бюджетом исключит существующий в настоящее время ограничительный 3-х летний период на возврат (зачет) переплаты. А прозрачность личного кабинета налогоплательщика позволит налоговым органам и налогоплательщикам видеть состояние расчетов с бюджетом «одними глазами».

Непосредственно сервисные возможности ЕНС были продемонстрированы участникам слушаний с помощью тестового «Личного кабинета налогоплательщика» в интерактивном режиме - оплата налогов, в том числе за 3-е лицо, в один клик, подача заявления об отсрочке (рассрочке) за пару минут, возможность видеть информацию о распределении единого налогового платежа в режиме онлайн и другие.

УФНС России по Республике Татарстан рекомендует в целях подготовки к переходу на Единый налоговый счет провести сверку с налоговыми органами до конца года.