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Происшествия3 июня 2022 15:16

В Казани трамвай сбил 77-летнего мужчину

Пострадавший с различными травмами был доставлен в больницу
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
ДТП произошло напротив дома №52 по улице Краснококшайская. Фото: ГИБДД Казани

ДТП произошло напротив дома №52 по улице Краснококшайская. Фото: ГИБДД Казани

В эту пятницу, 3 июня, около 11.00 на улице Большая Крыловка трамвай, следуя от улицы Вахитова, сбил 77-летнего мужчину. Он пересекал пути в неустановленном для этого месте, хотя рядом был оборудованный переход, сообщили в ГИБДД Казани.

- В результате данного происшествия мужчина получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу, - отметили в Госавтоинспекции.

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