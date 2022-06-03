В Казани трамвай сбил 77-летнего мужчину

ДТП произошло напротив дома №52 по улице Краснококшайская. Фото: ГИБДД Казани

В эту пятницу, 3 июня, около 11.00 на улице Большая Крыловка трамвай, следуя от улицы Вахитова, сбил 77-летнего мужчину. Он пересекал пути в неустановленном для этого месте, хотя рядом был оборудованный переход, сообщили в ГИБДД Казани.

- В результате данного происшествия мужчина получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу, - отметили в Госавтоинспекции.

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