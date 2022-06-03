Чувашскому «Химпрому» разрешили поставлять медицинский кислород в больницы

Продукция предприятия была внесена в Государственный реестр лекарственных средств. Фото: minprom.cap.ru

Все еще началось год назад, когда из-за новой волны коронавируса возникла угроза нехватки медицинского кислорода для зараженных пациентов. Тогда чувашский «Химпром» стал одним из предприятий, к которым обратился Минпромторг России с просьбой увеличить производство технического кислорода и лицензировать его для использования в больницах.

Уже в марте 201 года «Химпром» получил соответствующую лицензию от федерального ведомства, но надо было пройти еще и процедуру регистрации медицинского кислорода как лекарственного средства в Минздраве России.

- В апреле 2022 года по результатам экспертизы и испытаний продукта медицинский кислород производства ПАО «Химпром» зарегистрировали и внесли в Государственный реестр лекарственных средств, - сообщили в министерстве промышленности и энергетики Чувашии.

Там отметили, что в настоящий момент предприятие готово оперативно поставлять кислород в больницы республики, а также других регионов, напрямую, без каких-либо посредников.

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