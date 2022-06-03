Последние тенденции сельхозмашиностроения на АГРОВОЛГЕ-2022 в Казани

Фото: предоставлено пресс-службой

Инновационные технологии, высокоэффективная сельхозтехника, оборудование и комплектующие – всё это можно будет увидеть с 6 по 8 июля в Казани на Международной агропромышленной выставке «АГРОВОЛГА 2022».

В эти дни производители и поставщики отечественной и иностранной техники привезут более ста единиц техники. Бренды Ростсельмаш, Кировец, Гомсельмаш, Брянсксельмаш, Алмаз, Беларус, CLAAS, Amazone, KUHN будут представлены официальными дилерами Татагролизинг, Проминтел-Агро, Терра-Поволжье, компанией АРТ и многими другими.

Множество компаний примут участие в выставке впервые. Например, Группа компаний Koblik Group будет представлена тремя заводами: Интех, Ромакс и Воронежсельмаш. Последний привезет на выставку новинку – конвейерную зерносушилку К7, которая заинтересует небольшие хозяйства.

Конвейерная зерносушилка К7

Широкую линейку своего прицепного оборудования впервые представит Лениногорский завод Ленмаш, а именно: тракторный самосвальный полуприцеп, пресс-подборщик, оборудование для внесения твердых органических подкормок.

Пресс-подборщик рулонный ПРФ-145

Полуприцеп тракторный самосвальный ПСТ-6

Машина МЖ-11

Машина МТУ 15

Новичок выставки АГРОВОЛГА - Клинский Машиностроительный Завод - представит новую модель приёмно-сортировочного бункера ПСБ-40Эл, который принимает овощи из самосвалов прямо с поля, отделяет от земли и вороха и сортирует продукт на четыре фракции.

Компания Артэкс-Агро презентует на АГРОВОЛГЕ почвообрабатывающую технику от нового бренда ARTEX, а именно: дисковую борону, лазер (выравниватель почвы); дизельный глубокорыхлитель; восьмирядную пропашную пневматическую сеялку; навесной разбрасыватель минеральных удобрений.

Спонсор выставки – компания Центрсельхозхимии – на своей площадке представит инновационную технику, обеспечивающую полный цикл технологии внесения наиболее эффективного азотного удобрения - безводного аммиака. В комплекс представленной техники войдут: агрегат BLU-JET, приагрегатные ёмкости, спец. автотранспорт для перевозки данного азотного удобрения, система дозации, учета и контроля.

Официальный спонсор регистрации выставки АГРОВОЛГА – ООО «Центрсельхозхимии»

Широкий выбор запасных частей для сельскохозяйственной техники представят такие компании как: АПР Трейд, Аксайкардандеталь, Центр Подшипник.РУ, Ярославский моторный завод и другие.

Со всем списком участников направления «Сельхозтехника и запчасти» можно ознакомиться по ссылке.

В рамках выставки АГРОВОЛГА предусмотрена отдельная площадка для демонстрационных показов сельскохозяйственной техники. Это возможность увидеть и ознакомиться с некоторыми агрегатами в действии в реальных полевых условиях. Так, например, в работе можно будет увидеть глуборыхлитель KAMA TIGER G 4 от Техника-Агро.

Глуборыхлитель KAMA TIGER G 4

Демопоказы техники HORSCH будут организованы официальным дилером бренда – компанией Гелиос Агро. Оценить на выставке можно будет следующие агрегаты:

- специалист по обработке почвы - культиватор HORSCH TIGER 5 MT (Хорш Тигер 5МТ);

Фото: предоставлено пресс-службой

- мастер пунктирного посева - посевной комплекс HORSCH MAESTRO 16 SX (Хорш Маестро 16 SX);

Фото: предоставлено пресс-службой

- высокопроизводительный опрыскиватель - HORSCH LEEB 4 LT (Хорш Лееб 4 ЛТ).

Фото: предоставлено пресс-службой

В дни проведения выставки механизаторы продемонстрируют своё мастерство владения трактором и смогут принять участие в соревновании «Трактор-шоу», организованном совместно со стратегическим партнёром – Росагролизинг.

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