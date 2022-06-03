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Общество3 июня 2022 13:50

Республиканской детской библиотеке в Казани присвоят имя поэта Роберта Миннуллина

Такие изменения в ее устав должно внести министерство культуры Татарстана
Алина АЛМАКАЕВА
Название учреждения изменится в течение двух месяцев.

Название учреждения изменится в течение двух месяцев.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Республиканской детской библиотеке в Казани присвоят имя народного поэта Татарстана Роберта Миннуллина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Согласно документу, министерство культуры Татарстана должно внести соответствующие изменения в устав учреждения в течение 60 дней.

Напомним, в апреле текущего года на фасаде дома №16а по улице Толстого в городе была установлена мемориальная доска Роберту Муллинну. Он проживал там с 2000 по 2020 годы.

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