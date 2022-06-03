В Горкинско-Ометьевском лесу Казани покажут щенков, которые ищут новый дом

Акция «Лапа дружбы» запланирована на 5 июня. Фото: Мария ЛЕНЦ

В воскресенье, 5 июня, в Горкинско-Ометьевском лесу Казани пройдет акция «Лапа дружбы», в рамках которой будут представлены 10 щенков, которые ищут себе новый дом. Хвостатым от двух месяцев до трех лет. У девяти из них уже есть клички (Актэпи, Амели, Дымка, Бэйли, Стефания, Джули, Крапинка, Рута и Брауни), а у одной еще нет.

Большинство щенков стерилизовано. Тем, кто возьмет хотя бы одного из них, подарят питание для питомца на неделю, обещают в Дирекции парков и скверов города.

Участников акции будут ждать в 10:00 на площадке для выгула собак. В 11:00 состоится лекция об уходе за животными, в 12:30 - показательное выступление, а в 13:0 потенциальным хозяевам расскажут, как помочь хвостатому другу адаптироваться в семье.

Все желающие смогут оставить на корм и лекарства, которые будут переданы в приют.

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