В Казани реорганизуют городскую больницу №7

Процесс не скажется на целях деятельности медучреждений. Фото: Ксения Высотина

В Казани реорганизуют городскую больницу больницу №7. Согласно постановлению, подписанному премьер-министром республики Алексеем Песошиным, к ней будет присоединен республиканский клинический неврологический центр. При этом основные цели деятельности обоих учреждений будут сохранены.

Минздрав региона должен будет предоставить гарантии и компенсации работникам, которых как-либо коснется процесс реорганизации.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram