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Общество3 июня 2022 12:47

В Казани реорганизуют городскую больницу №7

К ней присоединят республиканский клинический неврологический центр
Алина АЛМАКАЕВА
Процесс не скажется на целях деятельности медучреждений.

Процесс не скажется на целях деятельности медучреждений.

Фото: Ксения Высотина

В Казани реорганизуют городскую больницу больницу №7. Согласно постановлению, подписанному премьер-министром республики Алексеем Песошиным, к ней будет присоединен республиканский клинический неврологический центр. При этом основные цели деятельности обоих учреждений будут сохранены.

Минздрав региона должен будет предоставить гарантии и компенсации работникам, которых как-либо коснется процесс реорганизации.

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