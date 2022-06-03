В Татарстане мужчина подозревается в попытке зарезать собственных братьев

Свою вину фигурант дела признал частично. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

32-летнего жителя Заинского района подозревают в покушении на убийство двух своих братьев 38 и 43 лет. Мужчина состоит на учете у врача-психиатра.

По версии следствия ночью 1 июня подозреваемый напал на родственников с ножом, пока те спали. Утверждается, что он несколько раз ударил потерпевших в область жизненно важных органов, но те нашли в себе силы оказать сопротивление. Поняв, что силы неравны, нападавший выпрыгнул в форточку. Его удалось задержать в поле. Свою вину мужчина признал частично.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

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