США ввело санкции в отношении трех предприятий Татарстана

Санкции подразумевают запрет использования американского программного обеспечения и технологий. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Список российских предприятий, в отношении которых США ввело санкции, пополнился тремя организациями из Татарстана. Так, в него вошли Казанское приборостроительное конструкторское бюро, альметьевский завод «Радиоприбор» и «Ак Барс холдинг».

В США считают, что эти и ряд других предприятий России действуют против интересов их национальной безопасности. А потому организациям запретили пользоваться американскому программному обеспечению и технологиям.

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