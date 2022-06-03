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Общество3 июня 2022 10:42

США ввело санкции в отношении трех предприятий Татарстана

Там уверены, что эти организации действуют против интересов национальной безопасности Штатов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Санкции подразумевают запрет использования американского программного обеспечения и технологий.

Санкции подразумевают запрет использования американского программного обеспечения и технологий.

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Список российских предприятий, в отношении которых США ввело санкции, пополнился тремя организациями из Татарстана. Так, в него вошли Казанское приборостроительное конструкторское бюро, альметьевский завод «Радиоприбор» и «Ак Барс холдинг».

В США считают, что эти и ряд других предприятий России действуют против интересов их национальной безопасности. А потому организациям запретили пользоваться американскому программному обеспечению и технологиям.

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