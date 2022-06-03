Татарстанец признался в убийстве сожительницы, которая спала пьяной во дворе

Преступление произошло в селе Бимери Высокогорского района. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

60-летнего жителя села Бимери Высокогорского района подозревают в убийстве 55-летней сожительницы. По версии следствия, он избил ее 31 мая, когда вернулся с рыбалки, а вернувшись застал ее пьяной и спящей во дворе. После этого мужчина занес подругу в дом, а на следующее утро обнаружил, что она скончалась.

Свою причастность к преступлению подозреваемый признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайство о его аресте.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - говорят в следственном управлении СКР по Татарстану.

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