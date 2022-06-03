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Общество3 июня 2022 12:33

4 июня в Агрызском районе пройдет фестиваль марийской культуры «Семык»

В рамках гуляний состоятся конкурсы «Чевер марий удыр» и «Марий Патыр»
Алина АЛМАКАЕВА
Для гостей мероприятия запланирован концерт.

Для гостей мероприятия запланирован концерт.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В субботу, 4 июня, в селе Кадряково Агрызского района пройдет фестиваль марийской культуры «Семык». Гости праздника смогут попробовать национальные блюда, познакомиться с бытом народов, которые проживают в Татарстане, а также посмотреть концерт. Кроме того в рамках гуляний пойдет конкурс красоты и талантов для девушек «Чевер марий удыр» и мужской силы для юношей - «Марий Патыр».

«Семык» - праздник, который проводится через семь недель после пасхи со среды на Троицкой неделе и заканчивается в день Троицы. В это время принято поминать умерших родственников и просить у них благословения.

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