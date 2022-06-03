Министр экономики Татарстана посетил производство АО «Эссен Продакшн АГ»

Фото: предоставлен пресс-службой

Заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов посетил с рабочим визитом соусно-джемовое производство АО «Эссен Продакшн АГ» в Елабуге. Министр осмотрел цеха, обсудил с топ-менеджерами компании результаты работы за весенний период и планы развития на ближайший квартал. Одной из тем для обсуждения стало и получение компанией льготного кредита под 10% годовых.

В апреле 2022 года Правительство России одобрило предоставление льготных кредитов системообразующим предприятиям, в число которых вошла и компания «Эссен Продакшн АГ», чьи производства находятся в Набережных Челнах, Елабуге и Новосибирске. Объем кредитования под 10% годовых в российских банках на пополнение оборотных средств на срок до 12 месяцев для предприятия не должен превышать 5 млрд рублей. Эти средства компании будут использовать для поддержания своей основной деятельности, в том числе и для закупки сырья, выплаты заработной платы. Главным условием для получения предприятиями льготного кредита стало сохранение занятости на уровне не ниже 90% Это условие было названо неслучайно. В связи с усилением санкций и повышением цен на сырье, расходные материалы, логистику и пр. некоторые компании были вынуждены сокращать производства, а вместе с тем и персонал…

Александр Цыпленков, первый заместитель генерального директора АО «Эссен Продакшн АГ», в беседе с министром экономики РТ Мидхатом Шагиахметовым подчеркнул, что льготный кредит под 10% годовых очень помог компании в сложный весенний период: рефинансировать кредитную нагрузку, сохранить производство на прежнем уровне, но самое главное – сохранить рабочие места, избежать сокращений персонала на соусно-джемовом производстве в Елабуге и кондитерском – в Набережных Челнах. Благодаря льготному кредиту и грамотному менеджменту уровень заработной платы сотрудников остался на докризисном уровне.

- Процент текучки кадров в компании очень низкий. И сейчас нам было особенно важно сохранить людей. Многие работают тут десятилетиями, есть свои трудовые династии. Кадры решают, может, не все, но многое. И как системообразующее предприятие мы должны и заботимся не только о продовольственной безопасности страны, но и о людях, – сказал Александр Цыпленков.

Резюмируя итоги встречи, министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов поблагодарил коллектив АО «Эссен Продакшн АГ» за сохранение боевого духа в сложные времена, за честный труд на благо страны, а также отметил высокие производственные показатели, с которыми компания закончила весенний период.

Фото: предоставлен пресс-службой

СПРАВКА

Компания АО «Эссен Продакшн АГ» – один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Ее оборот за 2021 г. составил 35 млрд рублей, объем налоговых отчислений в бюджеты разных уровней достиг 3 млрд рублей. Основные подразделения компании: ТМ «Махеевъ» (соусно-джемовое производство), фабрика ESSEN (кондитерское производство), департамент коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ», управляющий 40 торговыми центрами в 27 городах России.

Производственные площади АО «Эссен Продакшн АГ» – это почти 32 тысячи квадратных метров, а площадь складских помещений – более 22 тысячи квадратных метров. АО «Эссен Продакшн АГ» ежегодно производит около 277 тыс. тонн готовой продукции, в ассортименте более 350 видов SKU. Продукция реализуется по всей России в ведущих федеральных и региональных торговых сетях, в 36 странах ближнего и дальнего зарубежья. Штат компании превышает 2 тыс. сотрудников.

«Эссен Продакшн АГ» – лидер по производительности труда в пищевой промышленности России. Продукция компании регулярно получает высочайшие оценки российских и международных премий. В 2021 г. ТМ «Махеевъ» стала победителем премии «Марка №1 в России – 2021» (номинации: «кетчупы и соусы», «майонез», «джемы»), премии «Товар Года» (ТМ «ДаЁжъ!» и ТМ «Cho Ko-Te»), майонез ТМ «Махеевъ» возглавил рейтинг «Любимые бренды россиян», а три продукта бренда получили звезды – награды международной премии Superior Taste Award. Компания была признана «Лучшим предприятием-2021», а ее продукция получила несколько золотых и серебряных медалей на международном конкурсе «Лучший продукт-2021» в рамках «Продэкспо-2021». Генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ» Барышев Леонид Анатольевич.

Сайты компании: essenproduction.com и maheev.ru