АО «Транснефть – Прикамье» завершило подготовку производственных объектов к пожароопасному периоду

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АО «Транснефть – Прикамье» обеспечивает безопасность функционирования объектов трубопроводного транспорта в пожароопасный период. Подготовка производственных подразделений проводились в соответствии со специально разработанным планом мероприятий с целью обеспечения надежной эксплуатации системы магистральных трубопроводов и бесперебойной транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Для профилактики и предотвращения природных пожаров в опасной близости от объектов предприятия расчищено порядка 600 км охранных зон объектов линейной части трубопроводов и воздушных линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности. Убрана сухая трава в обвалованиях резервуаров, узлах задвижек и на территории камер пуска-приема средств очистки и диагностики, разработано 7 км противопожарных траншей, проходящих вдоль охранных зон по торфяникам.

На нефтеперекачивающих и линейных производственно-диспетчерских станциях установлены огнепреградители на резервуарах. Проведена проверка наружного и внутреннего водоснабжения, систем автоматического пожаротушения, а также ревизия пожарно-технического оборудования, применяемого для тушения пожаров. Обустроены минерализованные полосы вокруг производственных объектов. Завершена проверка средств молниезащиты к грозовому периоду.

В рамках мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на объектах компании сформирована 31 группа по тушению лесных пожаров. Участники групп обеспечены необходимой боевой одеждой и снаряжением. Кроме того, с членами созданных групп проведены учебно-тренировочные занятия по тушению условных пожаров в лесных массивах.

Работники АО «Транснефть – Прикамье» совместно со специалистами подразделений государственной пожарной охраны ведут мониторинг природных условий и безопасности трубопроводов, а также возникновения несанкционированных свалок мусора и их своевременной ликвидаций.

По результатам проведенных мероприятий все подразделения предприятия оформили и утвердили паспорта готовности к пожароопасному периоду.