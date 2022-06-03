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Общество3 июня 2022 9:01

С 4 июня в Казани будет ограничено движение по улице Тукая

Это связано с работами по устройству сетей водопровода
Алина АЛМАКАЕВА
Участок будет открыт для автомобилей в 5:00 6 июня.

Участок будет открыт для автомобилей в 5:00 6 июня.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 23:00 субботы, 4 июня, в Казани ограничат движение транспорта возле здания №85 по улице Тукая. Дело в том, что там начнутся работы по устройству сетей водопровода, говорят в Комитете внешнего благоустройства Исполкома города.

Участок вновь будет открыт для движения в 5:00 6 июня. До тех пор автомобилистам лучше заранее продумывать свой маршрут.

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