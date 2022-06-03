Жители Набережных Челнов жалуются на «замурованные» подвалы с водой

Подпол оказался нагулхо закрыт в домах 44/20/2, 44/19, 44/13 и 44/15. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Набережных Челнов жалуются на то, что в домах 44/20/2, 44/19, 44/13 и 44/15 наглухо закрыли подвалы, в которых без остановки течет вода. Жильцы считают, что в скором времени подпол начнет гнить, а местные жители - болеть.

- Караул! Почему никто ничего не делает нормально, - пишут горожане в соцсетях.

В управляющей компании «Паритет» в ответ на гневный пост заявили, что таким образом они борются с грызунами.

- Согласно правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, обязанность Управляющей организации по обслуживанию жилищного фонда - обеспечить защиту подвального помещения от проникновение грызунов и животных путем закрытия продухов, - говорят в УК.

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