В Казани банк «Открытие» вместе с БФ «Трамплин» открыл выставку работ особенных детей

Фото: предоставлено пресс-службой

В одном из казанских подразделений банка «Открытие» представили экспозицию картин и творческих работ детей, которая вызвала неподдельный интерес и восхищение у присутствующих.

- Я только простых человечков смог бы нарисовать, а тут такое! - тихо, но восхищенно поделился впечатлением с коллегой один из сотрудников банка.

НЕСКОЛЬКО ПЛОЩАДОК

Примечательно, что выставку открыли 1 июня - в День защиты детей. Доступна она не для всех желающих, а только работникам департамента проблемных активов банк «Открытие».

- На самом деле идея провести подобное мероприятие для своих сотрудников возникла спонтанно, когда я оказался в офисе нашего банка на улице Московская, - рассказал «Комсомолке» руководитель регионального сервисного центра департамента Александр Иорданский. - Хотел порадовать своих коллег, поскольку работа у них действительно сложная и напряженная, а так удалось организовать дополнительную возможность отдохнуть и разгрузиться, не покидая рабочего пространства. Вижу, что коллективу идея и сами работы уже понравились - одну из картин успели приобрести до начала выставки.

Для всех желающих работает выставка детских картин в офисе банка «Открытие», расположенного на улице Московская. Состав экспозиции периодически обновляют - работы так сильно западают в душу сотрудников и клиентов банка, что картины просто выкупают для частных коллекций или на подарок.

По словам управляющего банка «Открытие» в Татарстане Дамира Габдулхакова, впервые картины появились и украсили помещения банка четыре года назад.

- Мы заезжали в новый просторный офис на улице Московская. Помещения получились такими новыми, такими красивыми, но в то же время такими стерильными. Заходишь словно в медицинский блок. Думали, как оживить пространство и придать изюминку, - сетует Дамир Габдулхаков. - Практически незамедлительно внутри коллектива поступило предложение, как решить эту проблему и одновременно сделать благое дело, - разместить у себя труды воспитанников БФ «Трамплин».

Такая идея настолько пришлась по душе всем, что в первый год с выставки забрали 22 детские работы.

- Было даже такое, что одну картину себе хотели забрать сразу четыре человека, - вспоминает Габдулхаков.

НЕ ВСЁ ТАК ПРОСТО

Кстати, масштабы удивления и восхищения нарастают в тот момент, когда становится известно - картины нарисованы детьми с ограниченными возможностями здоровья. Кто-то имеет серьезные отклонения в развитии, а чьи-то несовершенства сглаживаются при помощи современных средств реабилитации (например, слуховых аппаратов).

- На этот раз представлены работы детей сразу из трех интернатов республики, - рассказывает руководитель программы развития благотворительного фонда «Трамплин» Юлия Потапова.

Благотворительный негосударственный фонд работает с детьми практически на волонтерских началах: когда-то выручают гранты, особую роль играет поддержка благотворителей и меценатов. Существенный вклад в развитие и социализацию детей при помощи искусства вносят выставки, организованные банком «Открытие».

- Мы не продаем картины, но мы даем возможность людям, которые хотят заняться благотворительностью, получить в дар понравившуюся картину или детскую поделку, - рассказывает Потапова.

Каждый желающий может внести в качестве пожертвования любую сумму, которую направят на закупку холстов, красок и оплату специальных педагогов.

ИЗМЕНЕНИЯ, КАК ГОВОРИТСЯ, НАЛИЦО

По словам Дамира Габдулхакова, за все четыре года сотрудничества с благотворительным фондом заметны существенные качественные изменения умений детей.

- Приятно видеть, что дети развиваются, начинают делать все более интересные и сложные проекты, - с восхищением осмотрел он представленную в этот раз экспозицию.

Как отмечает Юлия Потапова, это достигается за счет систематической работы с детьми.

- Построена программа развития таким образом, что занимаемся с детьми на регулярной основе один-два раза в неделю непосредственно в профильных образовательных учреждениях, - поясняет руководитель программы.

Реабилитационная программа построена с акцентом на прикладное творчество. Для детей младшего возраста занятия направлены на развитие мелкой моторики: учатся рисовать, вырезать, поскольку большинство не умеет это делать.

С 5 класса начинаются занятия акварельной живописью. Подростки от 13 лет начинают рисовать на холсте акриловыми красками. Все занятия проходят на территории школ и интернатов. В образовательную программу включают занятия по актерскому и киноактерскому мастерству.

ОТДУШИНА ДЛЯ ДЕТЕЙ

В свою очередь герои выставки с большой теплотой отзываются о благотворительном фонде.

- Я несколько раз был в лагере от БФ «Трамплин», мне было там очень хорошо и весело, там я начал много общаться за своими друзьями и после. Мне нравится футбол, театральное и киноактерское мастерство, рисование, и всем этим я занимаюсь! Потому что мне интересно и увлекательно это делать. И всем этим я обязан БФ «Трамплин» и моей школе, они помогли мне найти интересы и навыки в этих занятиях, - воодушевленно поделился Денис Павлов.

Для кого-то занятия с педагогами «Трамплина» позволили не забросить старые увлечения. Например, на выставке в банке «Открытие» была представлена работа Екатерины Васильевой - девушка переложила на холст свое видение картин Рериха.

- Моя история рисования началась еще в детстве. Мой отец был художником, так что свои навыки и увлечения передал мне. Но проходили года, я все реже и реже стала рисовать. Больше некому было меня вдохновлять и учить. Но в моей школе-интернате № 7 для детей с ОВЗ появились разные кружки от фонда «Трамплин». Я снова стала рисовать, многие мои картины были отправлены на выставку. То, что мое творчество у кого-то висит, мне определенно нравится. Я поняла, что я не могу рисовать для себя, что люблю на заданную тему что-то необычное придумывать, создавать историю картине, их оживлять, рисовать для совершенно незнакомых мне людей. Также уже был опыт рисовать на заказ во время летних каникул. Нет, рисование не является смыслом жизни, а приятным увлечением, моим жизненным опытом. Я очень благодарна, что попала в школу, где я сейчас учусь, что они дружат с фондом «Трамплин», который подарил мне много эмоций, опыта, он изменил меня. Лагерь, мое первое соприкосновения с людьми этого фонда, которые заметили меня. Я стала более раскрепощенной и открытой, - делится эмоциями Екатерина.

Недавно юную девушку даже приглашали проводить мастер-класс.

Фото: предоставлено пресс-службой

Кстати, работы учеников можно также увидеть и в группе фонда в социальных сетях.