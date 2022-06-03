Главный архитектор исполкома Альметьевского района задержан по подозрению в получении взятки

Преступление произошло в 2020 году. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Главный архитектор исполкома Альметьевского района подозревается в получении взятки в размере 130 тысяч рублей. За эти деньги он, по версии следствия, согласовал эскизный проект строящегося офисного здания по улице Тюленина.

Утверждается, что для придания законности передаче средств подозреваемый попросил директора фирмы заключить фиктивный договор на оказание архитектурных услуг с индивидуальным предпринимателем и перечислить тому требуемую сумму. Только после этого деньги были перечислены злоумышленнику.

- В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него одной из предусмотренных законом мер пресечения, - говорят в следственном управлении СКР по Татарстану.

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