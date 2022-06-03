В Набережных Челнах мужчина прыгнул в воду с моста и утонул

Тело было обнаружено в 10 метрах от берега на глубине двух метров. Фото: МЧС Татарстана

Вечером в четверг, 2 июня, на набережной Габдуллы Тукая в Набережных Челнах мужчина прыгнул с моста в реку Мелекеска. Когда спустя время он всплыл, очевидцы сообщили о произошедшем в экстренные службы. На место отправилась водолазная группа спасателей.

Тело 34-летнего утонувшего мужчины было обнаружено через два часа в 10 метрах от берега на глубине двух метров.

- Причина происшествия устанавливается, - сообщают в МЧС Татарстана.

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