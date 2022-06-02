В Татарстане решили ввести ограничение на движение по трассе «Йошкар-Ола – Зеленодольск»

Ограничение вводится с 0.00 3 июня. Фото: Андрей МИРЕЙКО

С 0.00 3 июня на территории Татарстана вводится ограничение на движение по трассе А-295 «Йошкар-Ола – Зеленодольск», сообщили в ГИБДД республики.

- Это будет сделано в связи со снижением несущей способности путепровода на 93 километре указанной трассы, - гласит сообщение ведомства.

При этом там предлагают автомобилистам варианты объезда закрытых участков. Например, через М-7 «Волга» по дороге «Казань - Цивильск - Кугеси» или через Р-176 «Вятка» - дорога «Кугеси - Чебоксары - Йошкар-Ола».

Фото: ГИБДД Татарстана

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