В Гидрометцентре Татарстана рассказали, сколько еще будут идти дожди и грозы

Ненастье может точно испортить эти выходные. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На территории республики 3 июня погода поменяется в худшую сторону. Так, если предстоящей ночью осадки не ожидается, то днем, начиная с западных районов, в регион зайдет атмосферный фронт, который местами спровоцирует дожди и грозы, к счастью кратковременные, при этом во время ненастья втер может достигать в порывах 18 м/с, предупредили в Гидрометцентре Татарстана.

При этом температура воздуха в светлое врем суток будет в пределах от +24 до +29 градусов. Правда ее максимальные значения с каждым последующим днем будут снижаться: 4 июня - до +26, 5 июня - до +25, 6 и 7 июня – до +24. И все эти дни, согласно прогнозам Гидрометцентра Татарстана, будут идти те же дожди грозы, в том числе и сильным ветром.

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