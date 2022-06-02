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Происшествия2 июня 2022 14:41

В Татарстане девушка попала под винт самолета и выжила

С места происшествия ее увезли в больницу
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
По факту произошедшего проводится прокурорская проверка.

По факту произошедшего проводится прокурорская проверка.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

31 мая около 21.45 на аэродроме Бугульмы его молодая сотрудница на стоянке находилась рядом с легкомоторным самолетом Cessna-172 (бортовой номер RA-67572). В один из моментов она, по предварительным данным, попала под работающий винт указанного воздушного судна, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

- В результате произошедшего девушка получила травмы и была госпитализирована в РКБ Казани, - отметили в надзорном ведомстве.

По данному факту сейчас проводиться прокурорская проверка на предмет соблюдения требований безопасности эксплуатации воздушного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

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