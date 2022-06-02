Владимир Путин наградил руководителя аппарата главы Татарстана Асгата Сафарова орденом

Деятелю 60 лет. Фото: president.tatarstan.ru

В эту пятницу был опубликован Указ президента России Владимира Путина о награждении ряда деятелей. Так, в их число попал и руководитель аппарата главы Татарстана Асгат Сафаров.

Так, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу он был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.

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