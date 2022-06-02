2 июня в казанском парке «Крылья Свободы» стартуют кинопоказы на открытом воздухе

Фильмы ретро горожанам будут показывать вплоть до сентября. Фото: kzn.ru

В четверг, 2 июня, в казанском парке «Крылья Свободы» стартует сезон киносеансов на свежем воздухе. Первым фильмом, который увидят горожане, станет «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Начало показа комедии Элема Климова запланировано на 21:00.

«Ретро-четверги» в парке «Крылья Свободы» проходят каждое лето. Этот сезон должен был начаться еще 5 мая, но старт перенесли из-за холодной погоды.

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