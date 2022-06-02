Студенты КНИТУ - победители чемпионата «CASE-IN»

Фото: предоставлено пресс-службой

В Москве подвели итоги основного сезона международного инженерного чемпионата «CASE-IN». В финале приняли участие обучающиеся из 54 вузов России и стран СНГ. Студенческие команды защищали свои решения кейса перед членами экспертной комиссии.

Первый же день финала принес команде «IONE&DONE», представляющей КНИТУ, первое место в направлении «Проектный инжиниринг». Еще одна команда вуза «Инициаторы» заняла второе место в направлении «Нефтехимия», а также одержала победу в номинациях «Лучшая видеовизитка» и «Прорывное решение». Команда «Октогениус» победила в номинации «Прорывное решение» в направлении «Промышленная безопасность».

Всего КНИТУ на чемпионате представляли 4 команды в трех направлениях - команда обучающихся кафедры технологии основного органического и нефтехимического синтеза имени профессора Г.Х. Камая «Инициаторы», команда обучающихся кафедр химической технологии переработки нефти и газа и общей химической технологии «Clear mind», команда обучающихся кафедр технологии лакокрасочных материалов, ОХТ и ТООНС «IONE&DONE», команда обучающихся кафедры технологии твердых химических веществ «Октогениус».

Фото: предоставлено пресс-службой

Победители финала были награждены ценными призами и получили возможность пройти практику в ведущих компаниях отрасли.

Поздравляем победителей и призеров:

- команда «Инициаторы» - Диана Бахдырова, Темурбек Бегалиев, Айрат Касимов, Эльвина Фархутдинова. Наставник - профессор кафедры ТООНС Гариева Фаузия Равильевна. Консультанты – зам. нач. отдела экологии ПАО «Казаньоргсинтез» Емелюшин Роман Евгеньевич; главный специалист Центра подготовки персонала Филиал «России ФСК ЕЭС»-МЭС Урала Юферев Сергей Валентинович; зам. тех. директора по цифровизации ПИ «Союзхимпромпроект» Исхаков Айрат Рустемович; доцент кафедры АССОИ КНИТУ Волкова Мария Михайловна.

- команда «IONE&DONE» в составе Николай Мадаминов, Айгуль Нуриева, Камиль Хасанов, Даниил Шатунов. Наставник - д.х.н. профессор кафедры ОХТ Терещенко Константин Алексеевич

Фото: предоставлено пресс-службой

- команда «Октогениус» - Ангелина Данилова, Алексей Калашников, Анастасия Никифорова. Наставник – к.х.н., доцент кафедры ТТХВ Диденко Татьяна Львовна и к.т.н., доцент кафедры ТТХВ Марсов Александр Андреевич.