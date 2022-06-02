Новым постпредом Татарстана в Азербайджане стал Мурад Гадыльшин

Гадыльшин был депутатом Государственной Думы VII созыва.

Новым постоянным представителем Татарстана в Азербайджане стал Мурад Гадыльшин. Он занял место Альфред Закирова, который покинул его по собственному желанию спустя восемь лет работы.

Известно, что Гадыльшин в разные годы был замглавы администрации Вахитовского района Казани, префектом территории «Казанский посад», помощником премьер-министра Татарстана по взаимодействию с международными финансовыми организациями, депутатом Госсовета республики и Госдумы России.

Указ о назначении Мурада Гадыльшина на пост постпреда Татарстана в Азербайджане подписал глава региона Рустам Минниханов.

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