Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 июня 2022 12:29

В районе нового моста через Мелекеску в Набережных Челнах построят жилые многоэтажки

Речь идет о территории на пересечении улиц Гостева и Аэродромная
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Земля будет сдана в аренду.

Земля будет сдана в аренду.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Набережных Челнов готовы сдать в аренду 78,9 тысячи квадратных метров земли в районе нового моста через реку Мелекеска - на пересечении улиц Гостева и Аэродромная. Соответствующий тендер опубликован на портале ГИС-Торги.

Исполком разрешает построить на этой территории только многоэтажные жилые дома. Кроме того, арендодатель должен будет предусмотреть берегозащитные сооружения со стороны реки и благоустроить набережной.

Торги состоятся в июле.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram