В районе нового моста через Мелекеску в Набережных Челнах построят жилые многоэтажки

Земля будет сдана в аренду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Набережных Челнов готовы сдать в аренду 78,9 тысячи квадратных метров земли в районе нового моста через реку Мелекеска - на пересечении улиц Гостева и Аэродромная. Соответствующий тендер опубликован на портале ГИС-Торги.

Исполком разрешает построить на этой территории только многоэтажные жилые дома. Кроме того, арендодатель должен будет предусмотреть берегозащитные сооружения со стороны реки и благоустроить набережной.

Торги состоятся в июле.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram