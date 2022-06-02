Россельхозбанк оценил потенциал импортозамещения в овощах тепличного грунта в 0,6 млн тонн

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По оценке экспертов Россельхозбанка, главным фактором роста потребления и импортозамещения в овощах является развитие тепличного бизнеса. Банк профинансировал отрасль в 54 регионах страны на 205 млрд рублей, более 90% из которых приходится на долгосрочные кредиты на строительство и модернизацию теплиц, а также обновление основных средств. За последние 10 лет РСХБ профинансировал строительство более 1 тыс. га современных теплиц по всей стране, начиная от Грозного до Владивостока. Эти проекты дали работу 22 тысяч россиян. Возведено более 50 крупных тепличных комплексов. По оценке Россельхозбанка, общий потенциал импортозамещения в овощах закрытого грунта составляет порядка 0,6 млн тонн.

- Проекты наших клиентов отличает высокая конкурентоспособность, основанная на технологических решениях по минимизации энергозатрат и увеличению урожайности. Так, значительная часть теплиц имеет собственные миниэлектростанции, большинство оснащены мощной системой досвечивания растений, что позволяет получать рекордные урожаи. Совмещение двух факторов – низких энергозатрат и высокой урожайности – обеспечивает проектам лидерские позиции в отрасли. По сути, при нашей финансовой, консультационной и организационной поддержке в отрасли появились системообразующие предприятия, – рассказывает заместитель директора департамента крупнейшего бизнеса Россельхозбанка Дмитрий Бронников.

СТАНОВЛЕНИЕ ЛИДЕРОВ

Например, ГК «ЭКО-культура» в начале пути сотрудничества с РСХБ в 2013 году имела только одну небольшую пленочную теплицу площадью 9 га. Сейчас Группа имеет в различных регионах РФ более 530 га действующих и строящихся теплиц, а также собственный завод по производству тепличных конструкций и оборудования.

В свою очередь, ГК «РОСТ» с «нуля» с 2013 года построила холдинг, в который входят 500 га современных теплиц в различных регионах страны.

ГК «РОСТ» и ГК «ЭКО-культура» являются безоговорочными лидерами отрасли защищенного грунта с кратным отрывом от ближайших конкурентов по производственным мощностям.

Также успешным примером формирования отрасли при поддержке РСХБ можно назвать ГК «Агро-Инвест». Группа с «нуля» построила в Калужской области современный тепличный комплекс площадью 107 га. Особенностью данного комплекса является использование инновационной системы досвечивания растений на светодиодах, что позволило существо снизить затраты на электроэнергию. Данный тепличный комплекс является крупнейшим в мире по масштабам использования светодиодных технологий.

Другой пример: тепличный комплекс ООО «Донская усадьба» площадью 22 га в Ростовской области – это уникальный в своем роде проект, где производится электроэнергия на основе газа из собственного месторождения.

А в Чеченской Республике построен первый наиболее современный и эффективный тепличный комплекс – ГК «ЮгАгроХолдинг». При финансовой поддержке РСХБ были возведены 19 га современных теплиц в пригороде Грозного, еще 5 га планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.

Всего Россельхозбанк направил в тепличное овощеводство около 205 млрд рублей в проекты в 54 регионах. На первом месте по вложениям Ставропольский край (78,6 млрд рублей), на втором – Московская область (23,6 млрд рублей), на третьем – Калужская область (19,9 млрд рублей), на четвёртом – Тамбовская (16,2 млрд рублей), на пятом – Челябинская (11,1 млрд рублей).

БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

В структуре производства овощей закрытого грунта доминируют томаты, огурцы, салаты и зелень, на которые приходится более 95% производства.

Общий потенциал импортозамещения овощей закрытого грунта составляет около 0,6 млн тонн.

Еще одним перспективным направлением выращивания в закрытом грунте является цветоводство. С учетом новых инициатив Правительства по льготному кредитованию цветочных теплиц данное направление может привлечь новых инвесторов.

- Отрасль вступила в стадию зрелости, темпы ввода новых мощностей будут снижаться вследствие насыщения рынка и импортозамещения. В разрезе культур до 2025 года Россельхозбанк видит возможность для строительства теплиц для выращивания томатов во всех регионах страны, а высокоурожайных огурцов – только в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. При этом видим значительный потенциал в следующих сегментах: это салаты, зелень, перец, баклажаны, садовая земляника. Совокупный потенциал новых проектов оценивается в 800 га с акцентом на неосвоенных сегментах. Однако строительство теплиц в этих сегментах потребует от инвесторов новых компетенций. Строительство новых мощностей позволит добавить около 18 тысяч рабочих мест, – говорит Дмитрий Бронников.

В апреле Минсельхоз России сообщил, что за последние пять лет в стране введено и модернизировано порядка 1,5 тысяч га площадей тепличных комплексов. В прошлом году их общая площадь увеличилась на 10% до 3,3 тысяч га. В целом по стране сейчас работают более 400 хозяйств.

Строительство современных, эффективных теплиц, по мнению экспертов Россельхозбанка, поможет реализовать потенциал импортозамещения в овощеводстве, повысить потребление здоровой фреш-продукции, а также в целом овощей на душу населения. Сейчас оно составляет 107-108 кг на душу населения и опережает Канаду, Францию, Германию, Австралию, Японию, Швецию, Финляндию и ряд других стран. Мировой рекордсмен по потреблению овощей на человека – Китай (377 кг в год).

К 2030 году при благоприятных условиях потребление овощей в России может увеличиться до 115 кг в год.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.