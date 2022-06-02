Альфред Закиров ушел с поста постоянного представителя Татарстана в Азербайджане по собственному желанию

Закиров находился на этой должности почти девять лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Татарстана Рустам Минниханов освободил от должности постоянного представителя республики в Азербайджане Альфреда Закирова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства региона.

Согласно документу, Закиров уходит с поста по собственному желанию. Он был постоянным представителем Татарстана в Азербайджане почти девять лет - с июня 2013 года. Чем он займется сейчас, пока неясно.

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