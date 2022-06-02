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Общество2 июня 2022 12:03

Альфред Закиров ушел с поста постоянного представителя Татарстана в Азербайджане по собственному желанию

Соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Закиров находился на этой должности почти девять лет.

Закиров находился на этой должности почти девять лет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Татарстана Рустам Минниханов освободил от должности постоянного представителя республики в Азербайджане Альфреда Закирова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства региона.

Согласно документу, Закиров уходит с поста по собственному желанию. Он был постоянным представителем Татарстана в Азербайджане почти девять лет - с июня 2013 года. Чем он займется сейчас, пока неясно.

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